２０２４年に６２歳で亡くなったノンフィクション作家の郄橋秀実さんと、２０年に６１歳で死去した文芸評論家の坪内祐三さんは、生前の活躍した分野は異なる。だが、ともに早すぎる旅立ちが惜しまれる書き手だった。その死を悼むかのように関連した文庫や箱入り本が刊行されている。（待田晋哉）郄橋秀実さん「聞く人」独自の取材力郄橋さんの単行本は、まるで現役作家のように文庫化が続く。ラーメンや結