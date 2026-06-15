◇W杯北中米大会1次リーグF組スウェーデン5―1チュニジア（2026年6月14日メキシコ・モンテレイ）日本と同じF組で2大会ぶり出場のスウェーデンが白星スタートを切った。3大会連続出場のチュニジアを相手に5―1で大勝。勝ち点1で並んでいる日本とオランダをかわしてF組首位となった。強力2トップが圧倒的な存在感を見せつけた。イサク（リバプール）は1―0の前半30分に相棒ヨケレス（アーセナル）からパスを受けて追加点を