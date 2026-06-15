１４日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、竹中半兵衛が、荒木村重に監禁された小寺官兵衛（倉悠貴）の息子・松寿丸（森優理斗）の首を織田信長に差し出すために、長浜城に乗り込む。だが松寿丸を我が子のように可愛がってきた寧々（浜辺美波）は、それを完全拒否。やってきた半兵衛に「松寿丸はもう城にはいない」などと言うも、半兵衛は家臣を３日前から見張らせているが、松寿丸が城から出て行った様子はない