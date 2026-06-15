Appleが毎年開催している、iPhoneやMac、iPadなどの新機能を発表する開発者向けイベント、WWDC26を取材してきた。そこで発表されたApple Intelligenceの新機能の中で、日常のWeb体験に直結しそうなのがSafariの進化だ。 特に注目したいのが、Webページの変化をユーザーに知らせる「Notify Me」機能。これは単なる通知機能ではなく、「見逃したくない更新」をSafariが代わりに見張ってくれる仕組みだ。 ↑現地でのデモンスト