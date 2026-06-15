１５日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」では、１５日行われた北中米ワールドカップで劇的な引き分けに終わった日本対オランダ戦での日本のゴールを徹底解説した。元プロサッカー選手でサッカー解説者の鄭大世氏は１点目の中村敬斗のゴールについて「ファーを狙う態勢から、大きく体をひねってニアに決めた。あのゴールは難易度から言うとＳ級。それくらい難しいゴールだった」と絶賛。さらに「ただ、前田