※本記事は、GetNavi編集部刊行の書籍「世界一わかりやすいエクセル＆ワード 最新版Office 2024対応」に掲載されている内容を一部編集して転載しています。 知っておきたいエクセルの基礎知識 コピー＆ペーストや連続データの入力、移動の機能を使いこなそう。 世界一わかりやすいエクセル＆ワード 最新版 Office 2024対応 (ONE COMPUTER MOOK) (ワン・