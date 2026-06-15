アイドルグループ「世が世なら！！！」が、９月４日より新メンバーを迎えた新体制として始動する。同日には、池袋・サンシャインシティ噴水広場で「新体制お披露目フリーライブ」を開催。それに伴い、新しいグループ名を募集する公募企画が実施される。募集は、６月１４日〜３０日の間、公式ファンクラブで行われる。また、新体制初となる全国５大都市ツアー開催が決定。１０月４日の仙台公演を皮切りに、大阪、福岡、愛知、