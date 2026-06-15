「お洒落は足元から」 もう数えきれないほど耳にしてきた、ファッションの常套句。けれど、その日のコーディネートを決めるとき、靴を重視している人はどれだけいるでしょうか？ 「靴こそ魅力的なコーディネートを完成させる上で、もっとも重要な役割を果たす『要』である」――そう述べるのは、BEAMSのクリエイティブディレクターであり、メンズドレス界のキーパーソンと名高い中村達也さん。 今回は中村さんが監修した