7月29日に発売される『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDより、店舗別購入特典のufotable描き下ろしイラストが一挙公開された。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVD発売告知CM第2弾も！アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。