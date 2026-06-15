Number_iの平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太がそれぞれイメージキャラクターを務める池田模範堂の3ブランドがコラボした屋外広告が、6月15日よりJR品川駅「品川フラッグ」、JR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出された。【写真】JR品川駅で展開されるNumber_iが集結した池田模範堂3ブランドのコラボ広告Number_iはそれぞれ、かゆみ・虫さされ薬「ムヒシリーズ」で平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」で神宮寺