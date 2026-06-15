お笑いコンビ「千鳥」ノブが、サッカー北中米Ｗ杯のオランダ戦後のショットを公開した。１５日に自身のインスタグラムを更新。「ドロー！！！という事で。両チームの皆様お疲れ様でした。トーナメントでまた会おうな！」と「＃オランダ親子」との３ショットを載せたノブ。一つ前の投稿では現地へ向かうことを報告しており、ハッシュタグに「＃ｆｉｆａｗｏｒｌｄｃｕｐ２０２６」「＃世知辛い事を言いますが」「＃許可はもらっ