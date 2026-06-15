アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が１５日までに自身のインスタグラムを更新。黒髪の大人っぽいショットに注目が集まっている。ストレートの黒髪ロングという落ち着いた髪形に大きめのシルバーアクセサリー、さらにリムレスメガネといつもとは違った雰囲気の写真をアップ。「沼って〜」とひと言、ハートマークとともに投稿した。この投稿にファンからは「もう既に沼ってるのよ」「メロお姉さんす