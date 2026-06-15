カントリー歌手ビリー・レイ・サイラス（64）は2024年、深刻な病に見舞われ「死にかけた」という。 ビリー・レイは、6月16日にリリース予定のニューアルバム「The Hill」に先立ち、「ピープル」誌のインタビューで、敗血症との壮絶な闘病について語った。回復を支えてくれたのは、娘のノア・サイラスの曲と、幼い孫からの励ましだったそうだ。 【写真】64歳のビリー・レイ、エ