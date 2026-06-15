東北は17日(水)にかけて晴れて暑く、30℃以上の真夏日の所もあるでしょう。20日(土)頃までカラッとした暑さが続きますが、21日(日)以降は雨の日が増え、蒸し暑くなる見込みです。暑さと雨への備えが必要です。17日は30℃以上の暑さ20日頃まで暑さ続く明日16日(火)から17日(水)にかけては、高気圧に覆われて、広い範囲で晴れる見込みです。貴重な晴れ間となりますので、日差しを有効に活用してください。18日(木)は、梅雨前線や湿