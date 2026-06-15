川青鉄道四川区間の駅舎で自社開発のコンクリート床仕上げロボットを調整する技術者。（紅原＝新華社配信）【新華社成都6月15日】中国四川省成都市と青海省西寧市を結ぶ川青鉄道の四川区間で10日、建設中の紅原駅がスマート化の新たな段階に入った。タイル敷設や壁面塗装、散水養生などにロボットが初めて導入され、施工の質と効率の向上に貢献している。紅原駅は四川省アバ・チベット族チャン族自治州紅原県にある。同県の位