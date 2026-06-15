◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。この試合で、奇跡の同点ゴールを決めたMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の活躍が瞬く間に話題となった。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1