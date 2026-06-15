サッカーの世界大会にあやかり、“青色グルメ”が街に増加。関西では、回転焼き、小籠包、さらに各国カラーのドリンクも登場している。【画像】強烈な「ブルー小籠包」「サムライドリンク（赤、青、オレンジ）」のビジュアル多世代交流型カフェ「駒川てっと」（大阪市東住吉区、運営：社会福祉法人浪速松楓会大阪市東住吉区）は、米粉を使った回転焼き「こめやん」を食用色素を使って青く染め上げた期間限定特別バージョン「青