巨人の中山礼都外野手（24）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。今季のプロ野球開幕前に“ド緊張”した場面を笑顔で明かした。この日のテーマは「緊張すること」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた中山は「ありました、今年」と即答する。それは、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に侍ジャパンのサ