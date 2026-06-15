俳優の吉瀬美智子さんが6月11日から13日にかけて、自身のインスタグラムで自宅のバスルーム、キッチン、お手洗いの写真を相次いで公開しました。 【写真を見る】【 吉瀬美智子 】センス抜群の“ホテルライク”なマイホームを披露「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜」6月11日の投稿では、「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ素敵なホテルに宿泊すると、