◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント2回戦Honda6―1鷺宮製作所（2026年6月15日大田）2年連続で都市対抗出場を狙うHondaが、鷺宮製作所との初戦に快勝した。先発した有村大誠投手（27）が7回を3安打1失点と好投。エース右腕がチームに貴重な勝利をもたらした。「大事な初戦だったので先頭打者を打ち取っていこうという中で、後手に回らずストライク先行で投げられたと思います」制球力とテン