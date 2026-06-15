日本陸上競技連盟は15日、9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会の内定選手を発表した。東京世界陸上男子110mハードルで5位入賞の村竹ラシッド（24）、日本選手権を2年ぶりに優勝した女子やり投・北口棒花（28、JAL）ら過去最多の86人（男子45人、女子41人）が名を連ねた。【写真で見る】洛南高校先輩・後輩コンビ男子100mは日本選手権を10秒17（＋0.1）で制し、5年ぶりの優勝を果たした多田修平（29、住友電工）と5月に今季日