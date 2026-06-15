問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は5月の調査)支持する 65.3%（68.0）支持しない 28.1%（26.2）わからない・言えない 6.5%（5.9）問2 どの政党を支持するか。（カッコ内は5月の調査)自民 33.5%（32.8）維新 &#