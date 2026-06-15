上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。自身のYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」を継続している理由を明かした。21年に開設した「上沼−」は現在、チャンネル登録者数は約54万人。上沼はかつて姉の芦川百々子さんと漫才コンビ「海原千里・万里」を結成し、しゃべくり漫才などで人気を博した。「上沼−」には東京に住む姉が来阪し、ゲスト出演している。共演者に「なんでYouTubeをや