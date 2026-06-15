初めて赤ちゃんと対面した犬が見せた、思わず微笑んでしまうような反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、コーギーのワンちゃんと暮らしている「ちゃんゆき」さん。投稿から9.9万回以上再生され、「距離感ｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんを初めて目の前にした犬→近づいたものの、ビビってしまい…微笑ましすぎる『初対面の距離感』】 赤ちゃんと初対面！ 登場するのは