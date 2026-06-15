井村屋グループは6月5日、三重県の本社工場内に新しい工場「アイスファクトリー」をお披露目した。ロングセラーブランドの「あずきバー」が好調に配荷を増やす中、従来の生産量を1・3倍まで増強するほか、フルーツを使うなど「次世代あずきバー」の開発も進めていく。「あずきバー」は、25年の販売本数は3億3500万本に上り、来年から始まる3か年計画では4億本の突破を目標に掲げる。23年には「宇治金時バー」を「あずきバー