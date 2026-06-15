キーコーヒーが展開する「KEY’s CAFÉ（キーズカフェ）」は、2026年3月末で69店舗まで拡大している。「今後は業務用の事業とのさらなる相乗効果を出していきたい」と語るのは柳雅人執行役員事業本部長兼事業推進部長。「キーズカフェ」や直営ショップの運営を担当する部署が組織編制によって事業本部の傘下となったことから、今後は相乗効果を期待できるという。「『キーズカフェ』用に考えていたメニュー提案を、業