ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、野外音楽フェス『WILD BUNCH FEST. 2026』への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』を6月13日より開催中だ。 （関連：【画像あり】『WILD BUNCH FEST. 2026』のDAY3には、6人組ロックバンドUVERworldも出演） 『WILD BUNCH FEST.』は、1999年から2012年まで広島県で開催されていた『SETSTOCK』の後継イベントとして2013年