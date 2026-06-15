日本にとっては重要なワールドカップ初戦、オランダとの試合当日のことだ。会場周辺の混雑を見越して少し早めに、具体的に言えば、キックオフの４時間前にダラス・スタジアムに到着すると、あたりは日本サポーターばかりが目についた。日本ではアメリカの物価高を伝えるニュースが数多く報じられ、現地観戦に二の足を踏むサポーターも多いと聞いていたが、これならオランダサポーターを数の上で圧倒するのではないか。そん