元日向坂46で俳優の影山優佳さんとスタッフが運営する公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。影山さんと元サッカー日本代表の内田篤人さんとのツーショットを公開しました。【写真】影山優佳＆親戚のような内田篤人「2人が揃ってると何か嬉しい」同アカウントは「内田さんと写真を撮っていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。ワールドカップ2026のスタジアムを背景に撮影した、内田さんとのツーショットで