スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）のハンドツール「タフシリーズ」から、プロ仕様の高い切断力と耐久性、快適な操作性を兼ね備えた「ユーティリティナイフ」5種を発表した。7月上旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。同シリーズは、一般的なカッターナイフに比べて切断能力の高いブレードを採用したユーティリティナイフ（台形刃（ユーティリティ