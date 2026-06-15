「ちいかわ夏休みドリル 小学3年生」講談社は、6月10日に「ちいかわ夏休みドリル 小学3年生」を刊行した。昨年刊行された「ちいかわ夏休みドリル 小学1年生」「ちいかわ夏休みドリル 小学2年生」に続く書籍。これで講談社から刊行された「ちいかわ小学学参」は93万部を突破した。同シリーズは、「1日15分！ 夏休みで身に付く学習リズム！」をコンセプトに、1学期で習った学習範囲を一気にまとめて復習できるドリル。小学3年生は、