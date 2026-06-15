15日の関東は曇りや雨で気温があまり上がっていません。また、東北北部は大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達している所があります。これまでの一日の天気を振り返ります。■関東は梅雨寒 最高気温は東京都心で21.6℃15日(月)の朝は関東の広い範囲で雨が降りました。昼過ぎ現在、まとまった雨雲は既に東の海上へ抜けていますが、関東は雲が取れず、まだ所々で雨が降っています。このあと、雨の範囲はだんだんと狭まる予想