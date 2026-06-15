「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」ブルボンは、独自技術で網目状に加工し、噛み心地と食べ応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」を6月16日に期間限定で発売する。「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」は、3種類の唐辛子をブレンドし、風味とコク、辛味をバランスよく感じる味わいのポテトチップス。厚めでありながら噛み砕きやすい食感の生地に唐辛子の味わいとにんにくやチキンなどの旨味を組み