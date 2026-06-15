NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。阪神は西勇輝投手の登録を抹消しました。西投手は前回14日に2009年から在籍した古巣オリックスとの一戦で先発マウンドに立ちました。4回に杉澤龍選手にタイムリーを放たれ失点。4回を投げきったところで交代となりました。65球を投げて、被安打5、1奪三振、1失点の成績でした。ここまで6試合に先発し、3勝2敗、防御率2.40としています。