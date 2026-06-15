銀座コージーコーナーは、アサヒ飲料の「カルピス」ブランドとコラボレーションした「カルピス チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム カルピス」を、7月4日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。一部量販店では6月26日から先行販売する）で販売する。“甘ずっぱく爽やかな「カルピス」を、銀座コージーコーナーのスイ