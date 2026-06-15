元AKB48でタレントの市川美織（32）が、7月3日に東京・三越劇場で初日を迎える舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜志の先へ編」に出演する。昨年の同舞台で、主人公ハインリッヒ・シーボルトの幼年時代役で初の少年役に挑戦。今年は同役に加え、登場する子役3役を1人で担当する。昨年の少年役の反響は大きかったようで、舞台を観劇した小学生からは「小学生にしか見えなかった」と感想を受けたという。市川も「みんな