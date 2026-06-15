NPB（日本野球機構）は15日の公示を発表。中日は前日先発の涌井秀章投手と、中西聖輝投手の登録を抹消しました。涌井投手は前日14日の日本ハム戦に先発登板。初回から先制タイムリーを浴びるも、打線の奮起もあり、5回を投げ終えて2点リードと、今季初勝利の権利を手にしました。しかし6回のマウンドでは先頭からの2者連続ホームランを浴び降板。ルーキーイヤーから続く“22年連続勝利”とはなりませんでした。ドラフト1位ルーキー