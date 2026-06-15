大地真央（70）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。宝塚に入団したきっかけを明かした。兵庫・淡路島出身の大地は、1973年（昭48）に宝塚歌劇団に入団。月組トップスターとして活躍した。中学を卒業し、宝塚を選んだきっかけを聞かれると「私が、芸能界に行きたいっていう話を両親に話したら『とんでもない！』っていう感じで、ダメだっていう感じだったんですけど」と明かした。しかし、父が