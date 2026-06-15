お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（58）が、7月3日に東京・三越劇場で初日を迎える舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜志の先へ編」に出演する。西洋医学の始祖といわれるシーボルトとその息子ハインリッヒの半生を描く同舞台。山本は、シーボルトに大日本沿海輿地全図を渡したとして捕らえられ死罪となった、幕府天文方の高橋景保を演じる。「シーボルト父子伝」には、西郷隆盛役を務めたた2024年以来2度目の参