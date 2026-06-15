「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦し、引き分けで勝ち点１を獲得した。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑が解説で登場しファンの反響を集めた一方、ピッチ解説を務めた柿谷曜一朗氏にも多くの注目が集まった。「しつこ目に」「ナイスタコー（タックル）」など数