元テレビ朝日社員の玉川徹氏が15日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグで、日本代表が初戦となるオランダ戦で引き分けたことに驚いた。日本代表（FIFAランキング18位）は格上のオランダ代表（同7位）に2−2で引き分け、貴重な勝ち点1を挙げた。玉川氏は「こんなに強くなったんだなっていうのが正直なところ」と感嘆すると「だってワールドカップ行