日本野球機構（NPB）は15日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。ロッテ勢は週明けの月曜日も鈴木昭汰（中継ぎ投手部門）、小川龍成（二塁手部門）、友杉篤輝（遊撃手部門）もトップを維持している。セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が坂倉将吾（広島）を抜いて3位、セ・リーグ二塁手部門では内山壮真（ヤクルト）が中間発表始まって初めて3位入り。パ・リーグ抑