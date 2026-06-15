6月15日 発表 壱番屋は、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、映画「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを実施する。 キャンペーンの詳細は、7月1日にプレスリリース及びカレーハウスCoCo壱番屋公式ホームページでの発表を予定しているとのこと。 映画「ちいかわ」とココイチのコラボは今回が初。コラボメニューの登場などが期待されるが、内容について