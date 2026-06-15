クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、夏に人気のフルーツをテーマに、ツヤっとみずみずしい果実感を表現した夏ドーナツ3種を、2026年6月24日からクリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗で期間限定販売する。※KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外。近年、猛暑の影響などから夏場にはさっぱりとした味わいやフルーツを使用したスイーツへの人気が高まっている。今回、夏限定で販売する新商品は、スイカ･ピーチ･パイナップル