【モデルプレス＝2026/06/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが6月13日、自身のInstagramを更新。手作りの焼きそばパンを公開した。【写真】33歳テレ朝人気アナ「本格的でびっくり」生地から手作りの豪華焼きそばパン◆桝田沙也香アナ、パンから作った焼きそばパン披露桝田は「手作り焼きそばパン」「ほんのり甘いコッペパン」とつづり、手作りの焼きそばパンの写真を投稿。美しい焼色のコッペパンの切れ目にたっぷりと焼きそ