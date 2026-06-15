物語コーポレーションが全国241店舗を展開する「丸源ラーメン」は、創業25周年を記念した「丸源ラーメン25周年特別企画」を6月26日から実施する。企画の第1弾として、「お値段そのまま‼増量キャンペーン」を開催。期間中は4回にわたり、人気商品を通常価格のまま増量して提供する。丸源ラーメン羽曳野店(大阪府)〈1〉チャーシュー1枚サービスまず6月26日から29日までは、「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種を対象にチャーシュ