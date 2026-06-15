1978年に競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬をはじめ、多くの名馬を育てた国枝栄氏。今年2月に定年を迎え、厩務員として新たなスタートを切った氏が、華やかで波乱に満ちた競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴る「週刊ポスト」のコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。深刻な競馬界の人手不足問題についてその解決策を語ってくれた。＊＊＊私