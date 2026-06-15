放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は大学の後輩でもある人気大河の脚本家のお話。＊＊＊少し忘れかけていた人が次々と亡くなっていく。その登場はショッキングだった?赤鬼?ボブ・ホーナー。『知りたくないの』菅原洋一、そして70年代80年代、この人が作った歌だらけだった。新聞でも雑誌でもテレビで