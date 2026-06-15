新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を６月12日（金）に放送した。６月12日（金）の放送回では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦をお届け。授業の序盤では、岸