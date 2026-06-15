新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）夜８時より稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#122を無料放送した。#122は、「一体何歳!?年齢不詳の美女大集合SP！第４弾」と題し、一見同世代に見えるものの最年長と最年少の年齢差がなんと28歳もある６名の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場。ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げた。